Violencia en El Oro: explosión, restos humanos y amenazas criminales en una jornada crítica en Pasaje

El miércoles 15 de octubre comenzó con una serie de hechos violentos en la provincia de El Oro, generando conmoción y alerta ciudadana. En la madrugada se reportó una explosión en el puente de Mollopongo, en la vía Cuenca–Girón–Pasaje, además, se confirmó el hallazgo de restos humanos y panfletos intimidatorios en distintos puntos del cantón Pasaje, incluido el centro de la ciudad y las inmediaciones de una escuela.

Tres hechos violentos en una misma jornada

1. Explosión en el puente de Mollopongo

La jornada se inició con una fuerte detonación alrededor de las 03h00, en el kilómetro 129 de la vía Cuenca–Girón–Pasaje, a la altura del puente de Mollopongo. Según reportes ciudadanos, varios vehículos resultaron afectados y el paso vehicular quedó cerrado mientras equipos técnicos inspeccionaban los posibles daños estructurales.

Las autoridades habilitaron un desvío por la vía a Uzhcurrumí, pero hasta el momento no se ha confirmado el origen de la explosión ni el número oficial de heridos o daños materiales. El estruendo se escuchó a varios kilómetros, generando temor entre los habitantes del sector.

2. Hallazgo de restos humanos cerca de una escuela

A las 06h20, transeúntes reportaron una funda negra sospechosa en la esquina de la avenida Quito y calle San Martín, en Pasaje, frente a la Unidad Educativa Dr. José Ochoa León. Dentro se encontró un brazo humano y panfletos con amenazas, que están siendo analizados por la Policía Nacional y Criminalística.

Este hecho generó alarma en la comunidad educativa, lo que llevó a la activación de protocolos de seguridad escolar. Las autoridades no descartan que el caso esté relacionado con grupos criminales que operan en la zona.

3. Cabeza humana frente a la Municipalidad de Pasaje

Horas antes, a las 04h30, se reportó el hallazgo de una cabeza humana en la intersección de las calles Juan Montalvo y Bolívar, frente al edificio municipal de Pasaje. Junto al resto humano se encontraron panfletos con mensajes intimidatorios, presuntamente dirigidos a funcionarios y grupos específicos.

Este caso está siendo investigado como un posible acto de amedrentamiento perpetrado por organizaciones delictivas. La Policía activó un amplio operativo de seguridad y mantiene presencia reforzada en los puntos críticos del cantón.

Hipótesis de conexión entre los hechos

Las autoridades no han confirmado oficialmente la relación directa entre los tres sucesos, pero por su proximidad geográfica y temporal, así como por el uso de mensajes intimidatorios, se investigan posibles nexos con el crimen organizado.

Equipos de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (DINASED), Criminalística y la Policía Judicial trabajan de manera coordinada para recolectar indicios, identificar a las víctimas y establecer posibles vínculos entre los ataques.

Fuentes policiales señalaron que el uso de explosivos y la exhibición pública de restos humanos responden a métodos utilizados por bandas delictivas para marcar territorio o enviar mensajes de advertencia.

Clima de inseguridad en la provincia de El Oro

La provincia de El Oro ha registrado un aumento sostenido de hechos violentos en el segundo semestre de 2025, en línea con una ola de criminalidad que afecta a gran parte del país. Según datos oficiales, en lo que va del año, los cantones de Pasaje, Machala y Santa Rosa figuran entre los más afectados por homicidios, extorsiones y ataques armados.

Los recientes incidentes han reavivado el debate sobre la capacidad del Estado para contener la violencia, y sectores ciudadanos exigen acciones urgentes y una mayor presencia de las fuerzas del orden.

Acciones en curso y llamado a la calma

Mientras continúan los operativos en la zona, las autoridades han pedido a la población mantener la calma y no difundir contenido sensible relacionado con los hallazgos, con el fin de proteger la dignidad de las víctimas y no entorpecer las investigaciones.

Se espera que en las próximas horas las autoridaes ofrezcan detalles de las investigaciones y posibles medidas de refuerzo de seguridad en Pasaje y sus alrededores. (12)