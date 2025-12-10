Virginia Limongi disfruta de las Islas Galápagos con su familia tras MasterChef Celebrity Ecuador

La manabita Virginia Limongi, presentadora de MasterChef Celebrity Ecuador, está de regreso en el país y ya disfruta de unas merecidas vacaciones junto a su familia.

Esto, tras poco más de dos meses de residir en Bogotá, Colombia, como parte de las grabaciones del famoso programa de cocina.

El viaje familiar de Virginia Limongi

A través de sus redes sociales, la Miss Ecuador 2018 compartió que pasó varios días en las Islas Galápagos, en compañía de su hija Virginia María y sus padres.

La conductora de televisión publicó imágenes y videos del viaje familiar, donde se la vio feliz y plena. De acuerdo a su post, el viaje se dio el reciente fin de semana, donde disfrutó del lazo de amor entre su pequeña y sus papás. “Junto a mis amores en las ‘islas encantadas’. Hoy me he dado cuenta que los padres se olvidan de todo cuando son abuelos JAJAJA Virginia María los ha manejado a su antojo y ellos felices… y yo más, así compartimos la intensidad de mi pollito”, escribió.

Cabe mencionar que, en varias ocasiones, Virginia contó que estar lejos de su hija era una desafío para ella, ya que era la primera vez que esto sucedía. Incluso, en un par de ocasiones llegó a hacer viajes exprés a Ecuador para poder verla.

Su debut en MasterChef

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Ecuador se estrenó hace tres semanas, teniendo a la exreina de Portoviejo y Manabí como presentadora.

Se trató de su debut en este tipo de programas, siendo además un desafío al ser el reemplazo de la también manabita Érika Vélez. Durante los primeros días de transmisión, su actitud y desenvolvimiento estuvieron en el escrutinio de los televidentes.

Aunque recibió críticas, muchos espectadores destacaron su carisma y personalidad, totalmente diferente a la de la mantense. “Una de las mejores experiencias de mi vida. Una mezcla de nervios y alegría, viví mi primer capítulo (de muchos) en las cocinas más famosas del mundo. Un equipo absolutamente maravilloso que me han guiado, comprendido y apoyado para acoplarme en este nuevo formato. GRACIAS GRACIAS GRACIAS, estoy disfrutando y aprendiendo en cada paso”, dijo tras el estreno.

Actualmente, las grabaciones del reality terminaron, lo que le permitió a la pelinegra volver a casa. Sin embargo, la transmisión de los capítulos apenas empezó en la televisión nacional.