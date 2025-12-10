COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Sociedad

Visa Schengen: El parlamento Europeo reactiva el proceso para analizar exención del documento a ciudadanos de Ecuador

Desde Bruselas llega una señal política positiva: el Parlamento Europeo acepta retomar el debate sobre la eliminación del visado Schengen para Ecuador tras gestiones diplomáticas.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Visa Schengen: El parlamento Europeo reactiva el proceso para analizar exención del documento a ciudadanos de Ecuador. (Pexels)
Visa Schengen: El parlamento Europeo reactiva el proceso para analizar exención del documento a ciudadanos de Ecuador. (Pexels)

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La aspiración de miles de ciudadanos de viajar al viejo continente sin las restricciones burocráticas actuales ha recibido un nuevo aliento desde las altas esferas de la política internacional. El Parlamento Europeo ha decidido reactivar el proceso para la exención de la visa Schengen para Ecuador, una noticia que resuena con fuerza en los pasillos diplomáticos de Quito y Bruselas. Esta decisión no es un hecho aislado, sino el resultado de una intensa agenda oficial liderada por representantes regionales que han puesto sobre la mesa la necesidad de equiparar las condiciones de movilidad de los ecuatorianos con las de sus vecinos colombianos y peruanos. La gestión realizada en la capital belga marca un hito en un camino que, aunque largo y con avances intermitentes, parece retomar un rumbo firme hacia la facilitación de viajes de corta estancia.

La vicepresidenta del Parlamento Andino por Ecuador, June Bohórquez, fue la encargada de encabezar esta misión estratégica. Durante su visita a Bruselas, presentó una serie de informes técnicos que detallan los argumentos económicos, sociales y humanitarios que respaldan la solicitud ecuatoriana. Según la Cámara Internacional de Comercio y Turismo Asociación Ecuatoriano-Catalán, estos documentos fueron cruciales para que el tema fuera incluido oficialmente en el orden del día del legislativo europeo. La diplomacia parlamentaria ha demostrado ser una herramienta efectiva para desbloquear procesos que parecían estancados, poniendo de relieve la importancia de mantener un diálogo constante y técnico con los socios europeos.

Argumentos de peso: economía y demografía

Uno de los puntos fuertes de la argumentación ecuatoriana radica en la significativa contribución de su diáspora en Europa. Bohórquez destacó que miles de compatriotas, especialmente aquellos radicados en España y Cataluña, son piezas fundamentales en el dinamismo de sectores clave como el comercio, los servicios y la economía del cuidado. Además, su presencia aporta a la sostenibilidad demográfica de regiones que enfrentan el envejecimiento de su población. Este enfoque busca demostrar que la exención de la visa Schengen no solo beneficia a Ecuador, sino que responde a una realidad de integración y cooperación mutua que ya existe en la práctica. La eliminación de barreras visados facilitaría aún más este intercambio, potenciando el turismo y las oportunidades de negocios bilaterales.

Sin embargo, el camino no ha estado exento de obstáculos. Cabe recordar que en febrero de 2025, la Comisión Europea había manifestado que no estaba en posición de comunicar cambios en las listas de países exentos de visado, lo que generó incertidumbre. A pesar de ello, la insistencia de las autoridades ecuatorianas se ha mantenido. En septiembre, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, también sostuvo reuniones con delegaciones europeas para reiterar esta demanda histórica. La persistencia institucional es clave, ya que Ecuador busca corregir su exclusión del proceso que benefició a otros países de la región en 2016, cerrando así una brecha que se percibe como injusta en el contexto andino.

Próximos pasos y expectativas realistas

Aunque la inclusión del tema en la agenda parlamentaria es un avance significativo, es importante manejar las expectativas con prudencia. El proceso legislativo y administrativo en la Unión Europea es riguroso y requiere de evaluaciones constantes. La decisión política del Parlamento debe ir acompañada de validaciones técnicas por parte de la Comisión Europea, que examina criterios de seguridad, control migratorio y respeto a los derechos humanos. La seguridad interna y la estabilidad política de Ecuador son factores que, indudablemente, estarán bajo la lupa de los evaluadores europeos. No obstante, el hecho de que el tema haya vuelto a la mesa de discusión es, en sí mismo, una victoria diplomática que abre la puerta a futuras negociaciones.

La comunidad ecuatoriana, tanto dentro como fuera del país, observa con atención estos desarrollos. La posibilidad de viajar por el espacio Schengen sin la necesidad de tramitar un visado previo transformaría la dinámica de miles de familias, estudiantes y empresarios. Este beneficio permitiría estancias de hasta 90 días por turismo o negocios, eliminando costos y tiempos de espera que hoy dificultan la conectividad. Mientras se aguardan nuevas noticias desde Bruselas, el gobierno y los representantes andinos deberán mantener la presión y continuar demostrando que Ecuador cumple con los estándares necesarios para ser un socio confiable en materia de movilidad. La esperanza de un libre tránsito está más viva que nunca, impulsada por una estrategia que combina argumentos técnicos con una fuerte voluntad política.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se alista para convocar a los aspirantes a fiscal general de la nación

Reforma para fortalecer la alimentación escolar en Ecuador avanza en la Asamblea Nacional

El reloj biológico se adelanta: Descubre por qué la menopausia llega antes de tiempo y cómo actuar

Visa Schengen: El parlamento Europeo reactiva el proceso para analizar exención del documento a ciudadanos de Ecuador

Vicepresidenta de Venezuela asegura que el Nobel de la Paz de María Corina Machado está “manchado de sangre”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se alista para convocar a los aspirantes a fiscal general de la nación

Reforma para fortalecer la alimentación escolar en Ecuador avanza en la Asamblea Nacional

El reloj biológico se adelanta: Descubre por qué la menopausia llega antes de tiempo y cómo actuar

Visa Schengen: El parlamento Europeo reactiva el proceso para analizar exención del documento a ciudadanos de Ecuador

Vicepresidenta de Venezuela asegura que el Nobel de la Paz de María Corina Machado está “manchado de sangre”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se alista para convocar a los aspirantes a fiscal general de la nación

Reforma para fortalecer la alimentación escolar en Ecuador avanza en la Asamblea Nacional

El reloj biológico se adelanta: Descubre por qué la menopausia llega antes de tiempo y cómo actuar

Vicepresidenta de Venezuela asegura que el Nobel de la Paz de María Corina Machado está “manchado de sangre”

El Athletic resiste ante el PSG de Willian Pacho y mantiene viva su batalla en la Champions League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO