Volodimir Zelenski anuncia que se reunirá con Donald Trump este domingo en Florida, Estados Unidos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció que se reunirá el domingo con su par estadounidense, Donald Trump, en Florida. La cita se dará unos días después de que revelara el contenido del borrador del plan de paz con Rusia.

“Será el fin de semana. Creo que el domingo, en Florida, cuando nos reuniremos con el presidente Trump”, confirmó Zelenski.

Zelenski y Trump por la paz

El mandatario ucraniano señaló que se abordará el contenido del nuevo borrador, incluidas las garantías de seguridad y asuntos económicos, según recoge la agencia de noticias Ukrinform.

En las últimas horas, el portal de noticias Axios reveló que el encuentro tendrá lugar el domingo en la mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

El jueves, Zelenski mantuvo una conversación con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del propio Trump. Así, aseguró que su equipo “trabaja sin descanso” para garantizar que el plan para un posible acuerdo de paz en Ucrania sea “realista, eficaz y fiable”.

Posteriormente, Zelenski afirmó que había sido una conversación telefónica “realmente buena”. “Entramos en muchos detalles; surgieron buenas ideas que discutimos. Tenemos algunas nuevas ideas en cuanto a formatos, reuniones y, por supuesto, plazos para lograr una paz verdadera”, expresó.

La guerra entre Rusia y Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania inició con la invasión rusa el 24 de febrero de 2022.

Rusia controla alrededor del 20% del territorio ucraniano, principalmente en Donbás, Crimea y partes de Jersón y Zaporiyia, con avances lentos y costosos en 2025 (menos del 1% adicional). El frente oriental permanece activo, con Rusia capturando localidades como Pokrovsk y presionando en Donetsk, mientras Ucrania resiste y contraataca con drones en infraestructura rusa.

Se negocian planes de paz con garantías de seguridad para Ucrania, pero Moscú rechaza ceses al fuego temporales y exige concesiones territoriales. El conflicto causa miles de bajas mensuales y crisis humanitaria, sin resolución inmediata visible.