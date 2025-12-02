COMUNIDAD POR USD 1
Espectáculos
Novedades

¡Volverá al altar! Miley Cyrus confirma su compromiso matrimonial con Maxx Morando en la alfombra roja de ‘Avatar’

Miley Cyrus confirmó su compromiso matrimonial con Maxx Morando al lucir un hermoso diamante en su mano izquierda durante el estreno de 'Avatar: Fire and Ash', en Los Ángeles.
Una de las fotos que compartió Miley Cyrus en sus redes sociales.
El Diario

Redacción ED.

La cantante y actriz Miley Cyrus, de 33 años, y el músico Maxx Morando, de 27, se comprometieron en matrimonio tras cuatro años de noviazgo.

La noticia se confirmó luego de que la artista lució un anillo de diamante en su dedo anular izquierdo durante el estreno de ‘Avatar: fuego y cenizas’, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos.

El anillo de Miley Cyrus acaparó miradas en la alfombra roja

Miley asistió al evento la noche del lunes, 1 de diciembre de 2025, ya que coescribió y canta el tema principal de la película, ‘Dream As One’.

La rubia llegó a la cita con una sonrisa radiante, abrazó al director James Cameron y luego fue a buscar a su prometido para posar frente a los medios de comunicación. En ese momento, eligió poner su mano izquierda sobre el pecho del músico, luciendo el anillo de su dedo anular. Con ese gesto, la noticia circuló como pólvora: Miley se volverá a casar.

Esta tarde, la estrella publicó varias fotos de la gala en su Instagram, donde escribió: “Bebé, cuando soñamos, soñamos como uno solo”. Además, en la descripción sumó un corazón rojo.

Viven su amor con discreción

Miley y Maxx se conocieron en una cita a ciegas en el verano de 2021. Su romance se hizo público en noviembre de ese mismo año, con fotos de un desfile de Gucci, y se consolidó en la fiesta de Nochevieja de la cantante en 2022, transmitida por NBC.

Han colaborado en álbumes como Endless Summer Vacation (2023) y Something Beautiful (2025), donde Maxx produjo tracks.

Miley Cyrus describió en British Vogue (2023) su conexión inicial: “Fue una cita a ciegas para mí; pensé que lo peor era irme”, dijo.

Miley Cyrus y su matrimonio fugaz

La siempre mediática Miley Cyrus ya sabe lo que es estar casada. El 23 de diciembre de 2018, la recordada ‘Hannah Montana’ de Disney se casó con el actor australiano Liam Hemsworth, en una ceremonia íntima y secreta en su casa de Franklin, Tennessee.

Su enlace se dio tras diez años de relación intermitente, que comenzó en el rodaje de película La última canción (2009). Los actores se comprometieron por primera vez en 2012, rompieron en 2013 y volvieron en 2016.

La boda fue sorpresa: solo asistieron familiares cercanos y se reveló días después con fotos en redes sociales. Sin embargo, ocho meses después, el 12 de agosto de 2019, anunciaron su separación.

El divorcio se presentó en diciembre de 2019 y se finalizó el 28 de enero de 2020, citando “diferencias irreconciliables”.

