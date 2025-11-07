¡Voz certificada! Periodista alemán Florian Plettenberg confirma interés de Stuttgart por Jeremy Arévalo

El nombre de Jeremy Arévalo, delantero de 20 años del Racing de Santander, suena con fuerza en el mercado europeo. El periodista alemán Florian Plettenberg, de Sky Sport, confirmó que el VfB Stuttgart mantiene conversaciones con los representantes del atacante ecuatoriano-español, con miras a ficharlo en el mercado invernal de 2026.

Plettenberg, reconocido por ser conocedor del mercado de fichajes y la veracidad de sus reportes, confirmó el interés alemán. “El talentoso delantero de 20 años tiene una cláusula de rescisión de 7 millones de euros (unos $8 millones) y, además, se exige una alta tarifa de fichaje”, afirmó el periodista.

El Racing no lo dejará ir fácilmente. Arévalo tiene contrato hasta 2027 y una cláusula de rescisión de 8 millones de dólares. A pesar de eso, varios clubes consideran asumible la cifra por su proyección y rendimiento.

Arévalo en la mira europea

El Eintracht Frankfurt, la AS Roma, el Udinese, el Bayer Leverkusen y el FC Porto también siguen de cerca su evolución. La Roma incluso invitó a la familia del jugador a Italia para presentar su proyecto deportivo, un gesto que busca asegurar el fichaje antes de enero.

Formado en la cantera del Racing, Arévalo debutó con el primer equipo en 2023 y esta temporada se ha consolidado como titular indiscutible. Acumula 7 goles en 12 partidos, con actuaciones decisivas ante Almería, Sporting Gijón y Deportivo La Coruña. Su aporte ha sido clave para mantener al club cántabro en la cima de la Segunda División española.

Benedikt Duda, editor de Transfermarkt, destaca su perfil distinto. “No es un delantero clásico, le gusta abrirse a las bandas y aprovechar su velocidad y potente zurda”, considera. En la temporada anterior jugó 46 encuentros, marcando 2 goles y dando 8 asistencias. Sin embargo, su explosión llegó este año con un promedio de un gol cada 75 minutos.

De padres ecuatorianos, nacido en Cantabria en 2005, Arévalo ha representado tanto a Ecuador Sub-20 como a España Sub-18, una dualidad que podría marcar su futuro internacional. Mientras los clubes europeos compiten por su firma, el nombre de Jeremy Arévalo ya suena como el nuevo talento ecuatoriano en el radar de la élite del fútbol europeo.