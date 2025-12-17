Washington D.C., capital de Estados Unidos estableció un nuevo récord mundial al reunir a 1.435 parejas para un beso simultáneo. Todo ocurrió durante un evento masivo realizado recientemente en el centro de la ciudad. La actividad superó ampliamente la marca anterior de 480 parejas y congregó a miles de personas en una jornada de carácter festivo y cultural. La actividad se organizó como una celebración colectiva asociada a las festividades de fin de año.

El encuentro, denominado “El beso nacional bajo el muérdago nacional”, tuvo como eje central una instalación artística de gran formato conocida como el muérdago nacional. El lugar funcionó como punto de reunión para los participantes. Según informaron los organizadores al diario The Washington Post, la convocatoria superó las expectativas iniciales. Tanto por el número de parejas inscritas como por la asistencia general del público.

El récord se logró cuando 1.435 parejas, previamente registradas y ubicadas bajo la estructura de un árbol de muérdago, participaron de manera simultánea en el beso. Luego siguió un conteo oficial coordinado por los organizadores del evento. El cumplimiento de los criterios necesarios para la validación de la marca se supervisó mediante controles de tiempo. También registro audiovisual y verificación del número de participantes.

La actividad se desarrolló en un ambiente de celebración y orden, con la presencia de personal logístico y voluntarios encargados de garantizar la correcta organización. Familias, turistas y residentes de Washington D.C. acudieron al lugar para presenciar el intento de récord mundial. La actividad convirtió al centro de la ciudad en un espacio de encuentro y participación colectiva.

De acuerdo con los responsables del evento, el objetivo principal era promover una tradición cultural vinculada al árbol de la especie muérdago. Se trata de un árbol símbolo asociado al afecto y la unión, y posiciona a Washington D.C. como escenario de actividades públicas de gran alcance. La instalación artística del muérdago nacional fue diseñada específicamente para albergar a un elevado número de personas y facilitar la realización simultánea del beso.

La marca alcanzada no sólo duplicó ampliamente el récord anterior, sino que situó a la capital estadounidense como referente de este tipo de eventos multitudinarios. Los organizadores destacaron que la respuesta ciudadana fue clave para alcanzar el objetivo y confirmaron que la cifra final de parejas superó los registros preliminares previstos.

Tras la culminación del evento, las autoridades locales informaron que no se registraron incidentes y que la jornada transcurrió con normalidad. El récord mundial quedó documentado como parte de una iniciativa cultural que combinó arte urbano, tradición y participación ciudadana, consolidando a Washington D.C. como epicentro de una celebración colectiva que reunió a miles de personas en torno a un acto simbólico.