WhatsApp ayudará a los nuevos integrantes de los grupos a “ponerse al día” con un historial de mensajes

Los nuevos participantes en los grupos de WhatsApp podrán acceder al historial de los mensajes recientes compartidos para tener más contexto de la conversación que se ha llevado en ellos.

WhatsApp y su nueva actualización

Unirse a un grupo que en el que sus participantes ya llevan tiempo en él significa tener una página de chat en blanco en el que las otras personas hablan algo que no se acaba de entender.

Para que el ingreso en un grupo sea más amable, WhatsApp trabaja en la posibilidad de compartir el historial reciente de un grupo con el nuevo integrante, lo que permitirá que tenga acceso a los mensajes de las últimas 254 horas.

Estos mensajes se mostrarán automáticamente cuando el usuario se incorpore al grupo, ya sea mediante invitación o a través del administrador de forma manual, como indica el portal especializado WABetainfo.

¿Desde cuánto estará operativa?

Se trata de una función en desarrollo, que se ha visto en la versión beta de Android (v2.25.36.11) y que se espera que llegue en una próxima actualización del servicio de mensajería.

Este historial reciente mantiene la encriptación de extremo a extremo que protege la conversación grupal. Para que pueda compartirse, el administrador del grupo debe habilitar la opción correspondiente.

WABetainfo apunta que en el caso de los grupos en los que sus participantes son muy activos, el historial limitará los mensajes recientes a un máximo de mil. El objetivo es facilitar el contexto a los nuevos miembros sin que ello afecte al rendimiento del servicio.

Las nuevas funciones de WhatsApp

WhatsApp ha revolucionado su app (aplicación) en 2025 con funciones innovadoras. Destaca la recuperación de la función “Info”, que muestra tu estado (ocupado o disponible) en la parte superior de chats y perfiles, permitiendo respuestas directas.

En seguridad, llegó el cifrado con llave de acceso para copias de respaldo en la nube, activable en Ajustes > Chats > Copia de seguridad, fortaleciendo la privacidad contra riesgos digitales. Además, un sistema educativo previene baneos accidentales de cuentas, guiando a usuarios antes de sanciones.

Cumpliendo la Ley de Mercados Digitales de la UE, WhatsApp habilitó la interoperabilidad con apps externas como Telegram. Esto permite enviar mensajes, fotos, videos y archivos sin barreras.

Una de las app de mensajería más usadas

WhatsApp, fundada en 2009 por Jan Koum y Brian Acton en California, Estados Unidos, es una aplicación de mensajería instantánea que revolucionó la comunicación digital.

La app permite enviar mensajes de texto, audios, fotos, videos y realizar llamadas de voz y video con cifrado de extremo a extremo.

En 2014, Meta (entonces Facebook) adquirió WhatsApp por 19.000 millones de dólares. Actualmente, cuenta con más de 2.000 millones de usuarios en 180 países, siendo especialmente popular en América Latina, India y Europa.

En Ecuador, 84% de los usuarios de internet usan WhatsApp, según Statista (2024).

Su popularidad radica en su simplicidad, bajo consumo de datos y funciones como estados, grupos de hasta 1.024 miembros y videollamadas.