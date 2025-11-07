WhatsApp lanzará función para bloquear estafas y malware con un solo toque.

WhatsApp impulsará la seguridad con una innovadora función llamada ‘Configuraciones de seguridad estrictas‘. Esta opción permitirá a los usuarios activar múltiples medidas de protección, con un solo toque, para prevenir estafas, ‘phishing’ y archivos maliciosos. Así, la aplicación propiedad de Meta facilitará un entorno más seguro para la comunicación y el intercambio de contenido.

Actualmente, WhatsApp ofrece varias herramientas para proteger la privacidad, como la vista previa con información sobre contactos desconocidos. Sin embargo, con esta nueva función, los usuarios ganan un control más completo que agrupa múltiples opciones en un solo lugar, acelerando la activación de las medidas de seguridad.

Herramientas integradas para máximo control de seguridad

La función ‘Configuraciones de seguridad estrictas‘ bloqueará automáticamente funciones vulnerables, según reveló el medio especializado WaBetaInfo tras analizar la versión beta de WhatsApp 2.25.33.4 para Android. Por ejemplo, limitará la recepción de archivos multimedia de desconocidos, como fotos, vídeos, documentos y notas de voz para evitar amenazas.

Además, deshabilitará la previsualización de enlaces sospechosos y silenciará las llamadas de números no guardados en la agenda. También impedirá que usuarios ajenos añadan a la persona a grupos sin consentimiento, aumentando la protección ante posibles intentos de fraude o ataques.

Protección reforzada en comunicación y datos personales

Esta nueva modalidad alertará sobre cambios en los códigos de seguridad de dispositivos mediante notificaciones en chats cifrados de extremo a extremo. También implementará la verificación de doble factor para bloquear accesos no autorizados y protegerá la dirección IP en llamadas para evitar la filtración de ubicación.

Otra medida protege la información personal del perfil, mostrando la foto y el estado únicamente a contactos guardados. De este modo, reduce la exposición a usuarios desconocidos que intenten recolectar datos para fines maliciosos.

WhatsApp: activación simple para mayor comodidad y seguridad

La principal ventaja de estas configuraciones es agrupar varias funciones esenciales en un solo menú, eliminando la necesidad de activar cada opción de seguridad una por una. Solo se requerirá tocar la opción ‘Configuraciones de seguridad estrictas‘ en el menú de ajustes para aplicar todas las protecciones simultáneamente.

Aún en desarrollo, esta función promete mejorar significativamente la seguridad de las comunicaciones en WhatsApp, minimizando riesgos de malware, estafas y ataques ‘phishing’. Pronto estará disponible para proteger a millones de usuarios de forma más rápida y sencilla.