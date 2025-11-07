WhatsApp permitirá el envío de mensajes a otras aplicaciones, como Telegram y Signal

WhatsApp incorporó una configuración que permitirá a los usuarios comunicarse con personas en otros servicios de mensajería sin salir de la ‘app’, una interoperabilidad que busca cumplir con las exigencias de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés).

La DMA exigió a Meta la apertura del sistema de mensajería de WhatsApp y Messenger para que usuarios de distintos servicios de mensajería pudieran comunicarse entre sí sin tener que tener una cuenta en cada aplicación.

En el caso de Meta, esta interoperabilidad está cerca, como informó el portal especializado WABetainfo, que accedió a las opciones de configuración que habilitaron en la aplicación beta para Android (v2.25.33.8).

Así funcionará la actualización de WhatsApp

Al plantearse como una configuración opcional el usuario tendrá que habilitarla y, una vez lo haya hecho, podrá comunicarse con personas que usen, por ejemplo, Signal o Telegram, directamente en WhatsApp.

WhatsApp advirtió que los mensajes procedentes de otras aplicaciones pueden no tener las mismas prácticas de seguridad. En el caso de la aplicación de Meta, las comunicaciones se protegen con encriptación de extremo a extremo para evitar que actores maliciosos accedan a su contenido.

Para contactar con el usuario, esas otras personas necesitarán el número de teléfono, pero no se compartirá ninguna otra información personal. Además, habrá que tener en cuenta que los bloqueos en WhatsApp no se extenderán a esas otras ‘apps’, lo que significa que contactos bloqueados podrán comunicarse desde ellas.

Bandeja de entrada y notificaciones

WhatsApp permitirá elegir la forma en que estas conversaciones entre distintos servicios se muestran en la bandeja de entrada. Podrá ser por separado o mezcladas con las conversiones que se desarrollan solo en WhatsApp.

Asimismo, será posible habilitar las notificaciones para saber cuando alguien quiere contactar con el usuario desde un servicio diferente.

La fuente indicó que los desarrolladores de los otros servicios de mensajería deberán solicitar y trabajar en incorporar la interoperatividad con WhatsApp, para garantizar la seguridad. Por el momento, solo es compatible BirdyChat.

El año pasado, la compañía explicó que, a nivel técnico, la interoperabilidad de estas aplicaciones se basa en la arquitectura cliente/servidor de Meta. Es decir, los clientes de terceros que se conecten a los servidores de WhatsApp deberán hacerlo utilizando el protocolo de la compañía.

Sobre WhatsApp

WhatsApp, fundada en 2009 por Jan Koum y Brian Acton en California, Estados Unidos, es una aplicación de mensajería instantánea que revolucionó la comunicación digital.

La app permite enviar mensajes de texto, audios, fotos, videos y realizar llamadas de voz y video con cifrado de extremo a extremo.

En 2014, Meta (entonces Facebook) adquirió WhatsApp por 19.000 millones de dólares. Actualmente, cuenta con más de 2.000 millones de usuarios en 180 países, siendo especialmente popular en América Latina, India y Europa.

En Ecuador, 84% de los usuarios de internet usan WhatsApp, según Statista (2024).

Su popularidad radica en su simplicidad, bajo consumo de datos y funciones como estados, grupos de hasta 1.024 miembros y videollamadas.