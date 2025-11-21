William Levy aclara su arresto y asegura que no afectó su carrera.

A siete meses de su arresto en Miami, Estados Unidos, William Levy rompió el silencio y habló sobre cómo aquel incidente legal de abril pasado impactó su vida profesional.

Durante el estreno de su nueva película ‘Bajo un Volcán’ en Ciudad de México, el actor aprovechó para aclarar que el caso ya está resuelto y no generó consecuencias negativas en su carrera.

“Ya está todo limpio, o sea, no pasó nada como se decía, pues todo está muy bien, gracias a Dios”, dijo Levy al ser cuestionado sobre el hecho por un reportero del programa De Primera Mano.

Levy enfatizó que los medios exageraron la situación, pero su problema legal se resolvió rápidamente y sin mayores complicaciones.

Impacto profesional de William Levy tras el arresto

Cuando se le preguntó si el arresto había cerrado puertas en su carrera, el actor respondió con firmeza: “No, para nada, en lo absoluto, estamos aquí, gracias a Dios, muy bien”.

Con estas declaraciones, el artista cubano busca zanjar los rumores sobre un posible obstáculo profesional y resalta que su enfoque está en sus proyectos actuales.

Detalles del incidente

El incidente ocurrió en abril en Weston, Florida, cuando William Levy sostuvo un altercado con el personal de un restaurante debido a un error en la cuenta. La situación escaló y un empleado llamó al 911 describiendo tensión y supuesta agresividad, lo que provocó la detención del actor.

Levy pasó la noche en la cárcel del condado de Broward y salió tras pagar una fianza de 500 dólares. El actor aclaró que no actuó con agresividad ni se negó a pagar la cuenta, sino que su intervención buscaba mediar y evitar que la situación se agravara.

Con su nueva película y declaraciones, William Levy confirma que su carrera sigue en ascenso y que los rumores sobre el arresto no influyen en su futuro profesional.