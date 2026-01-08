Willian Pacho alcanza 13 trofeos en su carrera con el nuevo título del Paris Saint-Germain

El defensor ecuatoriano Willian Pacho , de 24 años , conquistó este 8 de enero de 2026 su décimo tercer título profesional al ganar la Supercopa de Francia con Paris Saint-Germain , que derrotó 4-1 en penales al Olympique de Marsella tras empatar 2-2 en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad de Kuwait City , Kuwait.

Anotaciones en la final de la Supercopa de Francia

Paris Saint-Germain inició el 2026 con un nuevo trofeo, al imponerse en la tanda de penales gracias a las atajadas del arquero Lucas Chevalier . Pacho fue titular durante los 90 minutos, aunque anotó un autogol al minuto 87 al intentar despejar un centro.

El partido registró goles de Ousmane Dembélé (13′) y Gonçalo Ramos (90+5′) para PSG, mientras que Mason Greenwood convirtió un penal (76′) y Pacho marcó en contra para Marsella.

Palmarés de Willian Pacho

El zaguero nacido en Quinindé comenzó su cosecha de títulos en Independiente del Valle: Copa Sudamericana 2019 , Copa Libertadores Sub-20 2020 y LigaPro 2021 . En Royal Antwerp logró un triplete en 2023: Jupiler Pro League , Copa de Bélgica y Supercopa de Bélgica .

Etapa en Paris Saint-Germain

Tras su paso por Eintracht Frankfurt sin títulos, Pacho llegó al PSG en agosto de 2024. En la temporada 2024-25 conquistó: Supercopa de Francia 2025 , Ligue 1 , Copa de Francia , UEFA Champions League (primera para el club), Supercopa de Europa y Copa Intercontinental . Con la Supercopa de Francia 2026 , Pacho suma siete títulos con el club parisino y alcanza los 13 en total.