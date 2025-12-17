COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

Willian Pacho conquista la Copa Intercontinental con PSG y logra sexto título

El defensor ecuatoriano Willian Pacho conquistó la Copa Intercontinental FIFA 2025 con Paris Saint-Germain, completando un sextuple histórico para el club francés en el año calendario.
Willian Pacho conquista la Copa Intercontinental con PSG y logra sexto título.
Willian Pacho conquista la Copa Intercontinental con PSG y logra sexto título.

Paris Saint-Germain, con el ecuatoriano Willian Pacho como titular, se proclamó campeón de la Copa Intercontinental FIFA 2025 este miércoles 17 de diciembre en Doha, Qatar, al derrotar 2-1 en penales a Flamengo tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario y extra, logrando así el sexto título mayor del año.

El portero Matvey Safonov detuvo cuatro penales en la definición, convirtiéndose en figura clave. Pacho, defensor central del PSG, participó en el encuentro completo y contribuyó a la solidez defensiva parisina.

Sextuple histórico para PSG

Con esta victoria, Paris Saint-Germain completó un sextuple en el año 2025, sumando los títulos de la Liga de Francia, Copa de Francia, Supercopa de Francia, Supercopa de Europa, Campeón de Champions League, y la Copa Intercontinental.

Este logro posiciona al club francés como el tercero en la historia en alcanzar seis trofeos mayores en un año calendario, uniéndose a FC Barcelona (2009) y Bayern Múnich (2020).

El sextuple representa el mayor número de títulos en un solo año para PSG en su historia.

Trayectoria de títulos de Willian Pacho

Willian Pacho acumuló seis trofeos con PSG en 2025, todos ellos en su primera temporada con el club parisino tras su llegada en agosto de 2024.Previamente, en su carrera, conquistó títulos con Independiente del Valle: LigaPro 2021, Copa Sudamericana Sub-20 y participación en la Copa Libertadores Sub-20.

Con Royal Antwerp, obtuvo la Pro League belga y la Copa de Bélgica en la temporada 2022-2023. En total, Pacho ha ganado múltiples títulos a nivel de clubes en diferentes países y competiciones.

Hitos personales del ecuatoriano

Pacho se convirtió en el primer ecuatoriano en ganar la UEFA Champions League al formar parte del equipo que derrotó 5-0 a Inter de Milán en la final de mayo de 2025.

Con la Copa Intercontinental, también es el primer jugador de Ecuador en conquistar este trofeo mundial de clubes en su formato actual. Además, fue incluido en el equipo ideal masculino de los premios The Best FIFA 2025 como uno de los defensores centrales.

Estos logros destacan la proyección internacional del defensor de 24 años, consolidado en la selección ecuatoriana y en el fútbol europeo de elite. La final enfrentó a dos ecuatorianos: Pacho en PSG y Gonzalo Plata en Flamengo, en un duelo que terminó favoreciendo al lado parisino.

