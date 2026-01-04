Willian Pacho regresa, gana con PSG y confirma su estatus de élite en Europa con reconocimiento

Willian Pacho regresó al once titular del París Saint-Germain con una actuación convincente en la victoria 2-1 frente a París FC, por la fecha 17 de la Ligue 1. El defensor ecuatoriano completó los 90 minutos y mostró solvencia en un duelo exigente, que mantuvo al campeón francés en la pelea directa por el liderato, apenas un punto por detrás del sorprendente Lens.

El retorno del central se dio tras varios días de descanso en Ecuador. Luis Enrique volvió a confiar en él para un clásico urbano que exigía concentración y lectura táctica, ante un rival comprometido con la zona baja de la tabla. El PSG manejó el partido desde la posesión y eso alivió el trabajo defensivo en la primera mitad.

En ese tramo inicial, Pacho se destacó más por su claridad con el balón que por intervenciones de emergencia. Participó activamente en la salida limpia desde el fondo, aportando precisión y criterio para romper la primera línea de presión del rival.

Pacho consolidado en el PSG

El escenario cambió tras el descanso. París FC adelantó líneas, encontró el empate transitorio y comenzó a atacar con mayor decisión. Allí emergió la versión más competitiva del ecuatoriano, firme en los duelos individuales y atento a los cierres, especialmente frente a Willem Geubbels, el atacante más incisivo del local.

Pacho ganó varios enfrentamientos clave y su lectura defensiva marcó diferencias. De una recuperación suya nació la jugada que terminó en el segundo gol del PSG, convertido por Ousmane Dembélé. La acción resumió su aporte: anticipación, orden y rápida transición ofensiva para castigar en el momento justo.

Con el triunfo consumado, el defensor ya enfoca su siguiente reto. Este jueves 8 de enero, el PSG enfrentará al Olympique de Marsella en la final de la Supercopa de Francia, con Pacho perfilado nuevamente como pieza fija en la zaga.

Reconocimiento de L’Equipe

El buen presente colectivo se refleja también en el plano individual. L’Equipe incluyó a Willian Pacho en su once ideal de 2025, un reconocimiento que corona una temporada excepcional tanto para el club como para el futbolista ecuatoriano.

El 2025 resultó histórico para el PSG y también para Pacho. Durante el año, el central acumuló seis títulos con el equipo parisino, incluida la primera Champions League de la institución. Su rendimiento ya había sido destacado por la IFFHS y en los premios The Best, confirmando su impacto sostenido en la élite europea.

Según L’Equipe, Pacho completó 934 pases en la Champions League 2025, “más que cualquier otro defensor durante ese periodo”. El diario resaltó su precisión y su capacidad para iniciar juego desde el fondo, además de resaltar una adaptación al PSG que superó las expectativas tras su salida del Eintracht Frankfurt.

Con actuaciones regulares, títulos colectivos y distinciones individuales, Willian Pacho cerró un año que lo consolida entre los defensores más reconocidos del mundo. Su regreso en la Ligue 1 no fue solo una vuelta a las canchas, sino la confirmación de un estatus ganado con fútbol y constancia.