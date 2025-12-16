COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

Willian Pacho y Gonzalo Plata protagonizan duelo ecuatoriano en final PSG vs Flamengo

Los ecuatorianos Willian Pacho (PSG) y Gonzalo Plata (Flamengo) se enfrentarán este 17 de diciembre de 2025 en la final de la Copa Intercontinental en Doha.
Willian Pacho en PSG y Gonzalo Plata en Flamengo serían titulares.
Willian Pacho en PSG y Gonzalo Plata en Flamengo serían titulares.

Paris Saint-Germain (PSG) y el Flamengo disputarán este 17 de diciembre de 2025 la final de la Copa Intercontinental Cup 2025 en el Estadio Ahmad bin Ali de Doha, Catar, con la participación destacada de los ecuatorianos Willian Pacho en el equipo francés y Gonzalo Plata en el brasileño, en un torneo que enfrenta a los campeones continentales y sustituye al formato anterior del Mundial de Clubes.

El encuentro, programado para las 12h00 (hora de Ecuador), definirá al campeón mundial de clubes anual de la FIFA. Ambos jugadores ecuatorianos se perfilan como titulares en sus respectivos equipos.

Camino a la final

El PSG accedió directamente a la final como campeón de la UEFA Champions League 2024/25, tras vencer 5-0 al Inter de Milán en la final europea. El club parisino no disputó fases previas en esta edición de la Intercontinental Cup.

Por su parte, el Flamengo clasificó tras ganar la Copa Libertadores 2025 y superar las rondas previas: venció 2-1 a Cruz Azul en el Derbi de las Américas y 2-0 a Pyramids FC en la Challenger Cup el 13 de diciembre de 2025.

En este último partido, Gonzalo Plata fue titular y contribuyó al triunfo que aseguró el pase a la final.El Flamengo llega invicto en sus últimos siete encuentros.

Preparación reciente de los equipos

El PSG disputó su último partido de Ligue 1 el 13 de diciembre de 2025 ante el Metz, colista de la tabla, venciendo 2-3 con rotaciones en la alineación. Willian Pacho fue titular en la defensa parisina.

Los goles del PSG fueron de Gonçalo Ramos, Quentin Ndjantou y Désiré Doué, mientras que el Metz anotó mediante Jessy Deminguet y Georgiy Tsitaishvili.

Varios jugadores del PSG, incluido Willian Pacho, fueron seleccionados en el once ideal de los premios The Best FIFA, junto a compañeros como Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha y Ousmane Dembélé. Por su parte, Luis Enrique fue elegido el mejor entrenador del 2025. 

Alineaciones probables

PSG alinearía con Matvey Safonov; Nuno Mendes, Willian Pacho, Ilya Zabarnyi, Achraf Hakimi; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Khvicha Kvaratskhelia.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Everton; Gonzalo Plata.El Flamengo es dirigido por Filipe Luís.

Histórico ecuatoriano

Esta final marca la primera vez que dos jugadores ecuatorianos se enfrentan en una definición de este nivel mundial de clubes. Ecuador busca sumar un nuevo campeón intercontinental tras Alberto Spencer, quien ganó el título con Peñarol en la década de 1960.

La anterior edición (2024) fue conquistada por el Real Madrid. La FIFA Intercontinental Cup 2025 reúne a los campeones de las seis confederaciones, con el ganador de la Champions League accediendo directamente a la final. El torneo se disputa en Catar y culmina con este partido único.

Este enfrentamiento representa un choque entre el campeón europeo y el representante sudamericano, reviviendo el formato clásico de la antigua Copa Intercontinental.

