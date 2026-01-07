Willian Pacho y PSG buscan el título en la Supercopa de Francia ante Olympique de Marsella

Paris Saint-Germain , campeón de la Ligue 1 y la Copa de Francia 2025, enfrenta al Olympique de Marsella , subcampeón liguero, este 8 de enero de 2026 en el Jaber Al-Ahmad International Stadium de Kuwait City, Kuwait, por la final de la Supercopa de Francia (Trophée des Champions), con el defensor ecuatoriano Willian Pacho en el plantel parisino.

Detalles del encuentro

Esta es la 49.ª edición del torneo, que enfrenta al campeón de Ligue 1 y Copa de Francia; al ganar PSG ambos en 2025, el subcampeón Marsella clasificó. El partido inicia a las 13h00 ( hora de Ecuador). En caso de empate al final del tiempo reglamentario, se define directamente por penales , sin prórroga.

Historial en la Supercopa

El PSG es el club más laureado con 13 títulos , tricampeón vigente y ganador de 11 de las últimas 12 ediciones desde 2013 (solo perdió en 2021 ante Lille). Olympique de Marsella ha conquistado el trofeo en tres ocasiones , la última en 2011, y su final más reciente fue en 2020 (derrota 2-1 ante PSG).

Trayectoria de Willian Pacho

El defensor ecuatoriano Willian Pacho , de 24 años , cerró 2025 con un año histórico en PSG: ganó seis títulos , incluyendo la Supercopa de Francia (enero 2025), Ligue 1 , Copa de Francia , UEFA Champions League (primera para el club y primera para un ecuatoriano), Supercopa de Europa y Copa Intercontinental .

PSG completó su primer sextete y fue finalista del Mundial de Clubes ampliado. Individualmente, Pacho integró el XI ideal de The Best (primero ecuatoriano) y el equipo ideal IFFHS. Su valor de mercado supera los 82 millones de dólares .

El árbitro principal es Thomas Leonard , con asistentes Huseyin Okac y Ludovic Reyes . En VAR: Bastien Dechepy ; AVAR: Julien Schmitt .

Supercopa y su desarrollo

La Supercopa de Francia se disputa fuera de territorio francés desde 2009, con sedes previas como China, Marruecos, Estados Unidos y Catar (edición 2024/2025 en Doha).