Wolverhampton en negociaciones con Independiente del Valle por Patrick Mercado

El mediocampista ecuatoriano Patrik Mercado, de 22 años, podría fichar por el Wolverhampton Wanderers de la Premier League en el mercado de transferencias de diciembre de 2025, según reportes de la periodista María José Flores y medios ingleses.

El club ecuatoriano Independiente del Valle mantiene hermetismo en las negociaciones, que también involucran al Sevilla FC de España y sondeos desde Portugal.

Negociaciones en avance

Wolverhampton lidera la carrera por Mercado, con conversaciones avanzadas respaldadas por el poder económico de la Premier League. El jugador, con contrato hasta 2027, ha disputado 45 partidos en 2025, registrando 6 goles y 9 asistencias entre LigaPro, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

La periodista ecuatoriana María José Flores confirmó que el acuerdo está “prácticamente cerrado” para el invierno, eco en fuentes cercanas al club inglés. Independiente del Valle, conocido por su modelo formador, espera un traspaso por al menos 6,9 millones de dólares.

Interés desde España y Portugal

El Sevilla FC ha iniciado gestiones formales, según Matteo Moretto en Radio Marca, con negociaciones avanzadas pese a la necesidad de liberar fichas en el primer equipo. El club español ve en Mercado un refuerzo para el mediocampo, valorando su golpeo y capacidades físicas.

Desde Portugal, el Braga sondeó al jugador a mediados de 2025, con un viaje del ecuatoriano para negociaciones que no fructificaron, según Ecuavisa. Otros clubes como el Sporting de Portugal y Wolfsburgo de Alemania han mostrado interés, pero sin avances concretos.

Rendimiento y trayectoria de Mercado

Mercado debutó con Independiente del Valle en 2022 y se consolidó en 2025 bajo la dirección de Javier Rabanal, quien confirmó su permanencia hasta el fin de la LigaPro el 21 de diciembre. El volante central, capaz de actuar como ancla defensiva, acumula 11 goles y 13 asistencias con el equipo de primera.

En la Selección de Ecuador, ha sumado tres partidos en 2025, destacando su rol en la Copa América. Su explosión lo posiciona como la próxima exportación del club rayado, siguiendo la línea de ventas como Kendry Páez al Chelsea.

Contexto de Independiente del Valle

El club de Sangolquí ha exportado talentos a Europa por más de 100 millones de dólares en la última década. El gerente Santiago Morales indicó que buscan retener jugadores hasta diciembre, priorizando inscripciones y cierre de temporada.

Mercado viajó a Portugal en septiembre para sondeos, regresando para disputar el hexagonal final. Rabanal enfatizó: “Patrik se quedará hasta el final de la temporada por temas de inscripciones”.

Mercado de fichajes invernal

El ventana de transferencias abre el 1 de enero de 2026, permitiendo movimientos antes de la pretemporada europea. Wolverhampton, bajo Rob Edwards, busca reforzar su mediocampo tras un inicio irregular en la Premier, con Mercado como opción de bajo riesgo por su experiencia internacional.

Sevilla, con 25 fichas ocupadas, requiere salidas para inscribir refuerzos. El ecuatoriano, con pasaporte comunitario en trámite, facilitaría su adaptación.

Independiente del Valle compite en el hexagonal por el título nacional donde Mercado es titular.