COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
Novedades

Ya eligieron a sus padrinos: Renier Izquierdo y Antonella Moscoso se casan el 29 de noviembre

El cubano Renier Izquierdo y la ecuatoriana Antonella Moscoso cuentan los días para convertirse en esposos.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Renier Izquierdo y Antonella Moscoso son papás de un niño.
Renier Izquierdo y Antonella Moscoso son papás de un niño.
Renier Izquierdo y Antonella Moscoso son papás de un niño.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La boda del presentador cubano Renier Izquierdo y la bailarina ecuatoriana Antonella Moscoso está a la vuelta de la esquina.

A través de sus redes sociales, la mediática pareja ha compartido nuevos detalles de su enlace matrimonial, que dará inicio a una nueva etapa en su relación de más de dos años.

Renier y Antonella ya tienen a sus padrinos

La pareja anunció que sus amigos, el actor ecuatoriano Don Day y la modelo salvadoreña Elizabeth Cader, los acompañarán como padrinos de la boda. Ellos también son pareja y están a la espera de su primer hijo juntos. 

La elección se basa en el fuerte vínculo que hay entre Don Day y Renier, iniciado en 2022 en el reality ‘El Poder del Amor’, donde se conocieron estando solteros. Ese encuentro televisivo inició la amistad entre el cubano y el ecuatoriano, que ahora incluye a sus novias.

Quienes están cerca del círculo aseguran que el cubano considera a Don Day “como un hermano”.

Don Day y Elizabeth serán los padrinos de la boda.

Por otra parte, se conoció que el presentador y la bailarina celebraron una ‘despedida de solteros’ mixta, el reciente fin de semana. Esta

Más detalles de la boda

La boda de Renier y Antonella está programada para el sábado 29 de noviembre de 2025, en una finca de la Costa ecuatoriana, el mismo lugar donde en 2023 celebraron el nacimiento de su hijo.

Cabe mencionar que la pareja ha hecho de la planificación de su boda un reality que se difunde en redes sociales. Este se denomina ‘Camino a la boda’ y ha mostrado cómo los novios diseñaron las invitaciones del evento, eligieron sus vestuarios y más.

También se conoció que la diseñadora ecuatoriana Karla González confeccionará los dos vestidos de novia, que estarán diseñados especialmente para resaltar su identidad como bailarina.

Contexto de la relación y compromiso

La pareja se conoció en el reality Soy el Mejor en 2022, confirmando su noviazgo a inicios de 2023. Su hijo, Renier Antonio, nació el 13 de noviembre de 2023, marcando un hito en su relación.

El compromiso ocurrió el 10 de marzo de 2025, durante una transmisión en vivo del programa De Casa en Casa de TC Televisión, donde Renier le propuso matrimonio a Antonella.

Desde entonces, la pareja comparte avances de los preparativos a través de su reality web, iniciado el 27 de mayo pasado. Este formato permite a sus seguidores seguir los detalles del enlace, reflejando la popularidad de bodas de figuras públicas en Ecuador.

Antonella y Renier viven un gran amor

En sus redes sociales, ambos se muestran muy enamorados y comparten detalles de su familia.

El pasado 14 de febrero, Antonella compartió que estaban de aniversario. “Dos años de una aventura maravillosa, complemento perfecto para que mi vida suene así de linda. Una familia que tenemos a Dios primero y agradecidos por un año más juntos”, escribió la pelirroja.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Madre de Jorge Glas exige hospitalización y traslado de cárcel de máxima seguridad en Santa Elena

Ampetra y Cuenca Juniors clasifican a semifinales del Ascenso 2025 tras victorias en cuartos de final

Imbabura recibe ayuda internacional: Equipos y créditos para productores afectados por paralización

‘Vegeta’, de Dragon Ball Z salvó a un niño de un ataque de cientos de abejas asesinas

Bomberos combaten incendio en complejo industrial en Argentina, tras fuerte explosión

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Madre de Jorge Glas exige hospitalización y traslado de cárcel de máxima seguridad en Santa Elena

Ampetra y Cuenca Juniors clasifican a semifinales del Ascenso 2025 tras victorias en cuartos de final

Imbabura recibe ayuda internacional: Equipos y créditos para productores afectados por paralización

‘Vegeta’, de Dragon Ball Z salvó a un niño de un ataque de cientos de abejas asesinas

Bomberos combaten incendio en complejo industrial en Argentina, tras fuerte explosión

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Madre de Jorge Glas exige hospitalización y traslado de cárcel de máxima seguridad en Santa Elena

Ampetra y Cuenca Juniors clasifican a semifinales del Ascenso 2025 tras victorias en cuartos de final

Imbabura recibe ayuda internacional: Equipos y créditos para productores afectados por paralización

‘Vegeta’, de Dragon Ball Z salvó a un niño de un ataque de cientos de abejas asesinas

Bomberos combaten incendio en complejo industrial en Argentina, tras fuerte explosión

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO