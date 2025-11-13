Ya eligieron a sus padrinos: Renier Izquierdo y Antonella Moscoso se casan el 29 de noviembre

La boda del presentador cubano Renier Izquierdo y la bailarina ecuatoriana Antonella Moscoso está a la vuelta de la esquina.

A través de sus redes sociales, la mediática pareja ha compartido nuevos detalles de su enlace matrimonial, que dará inicio a una nueva etapa en su relación de más de dos años.

Renier y Antonella ya tienen a sus padrinos

La pareja anunció que sus amigos, el actor ecuatoriano Don Day y la modelo salvadoreña Elizabeth Cader, los acompañarán como padrinos de la boda. Ellos también son pareja y están a la espera de su primer hijo juntos.

La elección se basa en el fuerte vínculo que hay entre Don Day y Renier, iniciado en 2022 en el reality ‘El Poder del Amor’, donde se conocieron estando solteros. Ese encuentro televisivo inició la amistad entre el cubano y el ecuatoriano, que ahora incluye a sus novias.

Quienes están cerca del círculo aseguran que el cubano considera a Don Day “como un hermano”.

Por otra parte, se conoció que el presentador y la bailarina celebraron una ‘despedida de solteros’ mixta, el reciente fin de semana. Esta

Más detalles de la boda

La boda de Renier y Antonella está programada para el sábado 29 de noviembre de 2025, en una finca de la Costa ecuatoriana, el mismo lugar donde en 2023 celebraron el nacimiento de su hijo.

Cabe mencionar que la pareja ha hecho de la planificación de su boda un reality que se difunde en redes sociales. Este se denomina ‘Camino a la boda’ y ha mostrado cómo los novios diseñaron las invitaciones del evento, eligieron sus vestuarios y más.

También se conoció que la diseñadora ecuatoriana Karla González confeccionará los dos vestidos de novia, que estarán diseñados especialmente para resaltar su identidad como bailarina.

Contexto de la relación y compromiso

La pareja se conoció en el reality Soy el Mejor en 2022, confirmando su noviazgo a inicios de 2023. Su hijo, Renier Antonio, nació el 13 de noviembre de 2023, marcando un hito en su relación.

El compromiso ocurrió el 10 de marzo de 2025, durante una transmisión en vivo del programa De Casa en Casa de TC Televisión, donde Renier le propuso matrimonio a Antonella.

Desde entonces, la pareja comparte avances de los preparativos a través de su reality web, iniciado el 27 de mayo pasado. Este formato permite a sus seguidores seguir los detalles del enlace, reflejando la popularidad de bodas de figuras públicas en Ecuador.

Antonella y Renier viven un gran amor

En sus redes sociales, ambos se muestran muy enamorados y comparten detalles de su familia.

El pasado 14 de febrero, Antonella compartió que estaban de aniversario. “Dos años de una aventura maravillosa, complemento perfecto para que mi vida suene así de linda. Una familia que tenemos a Dios primero y agradecidos por un año más juntos”, escribió la pelirroja.