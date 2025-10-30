¡Ya es papá!: El actor Chris Evans recibe a su primer bebé con Alba Baptista

El actor estadounidense Chris Evans y la actriz portuguesa Alba Baptista dieron la bienvenida a su primer hijo el pasado viernes 25 de octubre de 2025, según informó el portal TMZ,

Se trata de un evento que marca el inicio de su etapa como padres tras su discreto matrimonio en septiembre de 2023.

Chris Evans mantiene a su familia en privado

La pareja, que mantuvo el embarazo en privado, no ha revelado el sexo del bebé, ni su nombre.

Fuentes cercanas citadas por People indicaron que el nacimiento ocurrió sin complicaciones, aunque no se especificó el lugar exacto. Sin embargo, se presume que éste se dio en Los Ángeles, donde residen habitualmente.

Chris Evans, de 44 años, y Alba Baptista, de 28 años, iniciaron su relación en enero de 2022, según reportes iniciales de medios como Just Jared. Su noviazgo fue confirmado por una fuente anónima en noviembre de 2022, destacando la discreción con la que manejaron su romance.

En septiembre de 2023, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia íntima en una finca privada de Cape Cod, Massachusetts, con invitados como compañeros de Evans en el Universo Cinematográfico de Marvel, incluyendo a Robert Downey Jr. y Scarlett Johansson.

Era uno de los solteros más cotizados de Hollywood

Chris Evans, el carismático actor de 44 años, fue durante dos décadas el soltero más envidiado de Hollywood. Su encanto, físico atlético y perfil bajo en la vida personal lo convirtieron en un imán para actrices de primer nivel, generando titulares constantes en revistas como People y Us Weekly.

Evans, originario de Boston, admitió en entrevistas que su agenda de rodajes complicaba tener relaciones estables, pero siempre expresó deseo de formar una familia.

Su historial romántico inició en 2000 con Kate Bosworth, una breve conexión juvenil durante sus inicios en el cine. En 2001, comenzó una relación con Jessica Biel, con quien coincidió en filmes como Cellular y London. Esta duró cinco años.

En 2007, inició un intermitente vínculo con Minka Kelly, que se extendió hasta 2015 en tres etapas, avivado por su química en eventos públicos.

Tras varios romances fugaces, su relación más pública fue con Jenny Slate de 2016 a 2018, nacida en el set de Gifted. Se separaron por agendas, pero ella lo elogió por su vulnerabilidad. Luego de eso, mantuvo un bajo perfil hasta 2022, cuando inició con Alba Baptista, culminando en boda en 2023 y el nacimiento de su bebé en este 2025.

¿Quién es Alba Baptista?

Alba Baptista es una actriz portuguesa nacida el 10 de julio de 1997 en Lisboa, que debutó a los 16 años en la telenovela Jardins Proibidos (2014). Ganó reconocimiento internacional con Warrior Nun (2020-2022) en Netflix, interpretando a Ava Silva, una joven resucitada con poderes divinos.

Antes, protagonizó series lusas como A Impostora (2016) y Filha da Lei (2017), y filmes como Leviano (2018). En cine, destacó en Patrick (2019) y Linhas de Sangue (2018).

Tras la cancelación de Warrior Nun, participó en Mrs. Harris Goes to Paris (2022) junto a Isabelle Huppert. En este 2025 está filmando una nueva serie en Europa, mientras materna a su primer bebé.