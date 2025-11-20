“Ya me cansé de esperar”: fuerte reclamo del alcalde de Santo Domingo al Sercop por falta de combustible

El alcalde de Santo Domingo denunció que el Sercop mantiene trabado por más de dos meses el trámite de compra de combustible, afectando servicios y obras municipales.

El alcalde Wilson Erazo denunció este 20 de noviembre de 2025 que el Sercop Zona 4 mantiene detenido por más de dos meses el trámite para la compra de combustible, generando riesgo de paralización de maquinaria municipal y afectando obras-.

Alcalde denuncia retrasos en la gestión del Sercop

El alcalde Wilson Erazo aseguró que la falta de respuesta oportuna del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) ha perjudicado la ejecución normal de las actividades municipales. Señaló que el trámite para la adquisición de diésel, indispensable para maquinaria y servicios operativos, se mantiene sin avance pese a los requerimientos oficiales.

Erazo afirmó que el proceso lleva más de dos meses detenido, lo que genera retrasos en obras y atención comunitaria. Según explicó, la compra se debe realizar exclusivamente a Petroecuador, conforme a la normativa vigente.

El alcalde manifestó que no existe necesidad de comparar propuestas con otros proveedores, porque Petroecuador es el único autorizado, por lo cual espera que el trámite reciba viabilidad inmediata.

Impacto en servicios y operatividad municipal

La falta de combustible afecta directamente el trabajo de maquinaria destinada al mantenimiento vial, obras públicas y servicios comunitarios. Erazo expresó que esta situación podría derivar en la paralización total de varios procesos si no se resuelve con urgencia.

El mandatario local señaló que ha realizado varias gestiones administrativas para obtener respuestas, pero sin resultados concretos hasta la fecha. Por ello, decidió hacer pública la situación con el objetivo de acelerar la actuación institucional.

Indicó que el problema se origina en Sercop Zona 4, donde la presencia del funcionario encargado sería intermitente, lo que retrasa la validación documental y técnica del trámite.

Pedido de atención inmediata

El alcalde explicó que esta problemática no beneficia ni al municipio ni a la ciudadanía, ya que el retraso obstaculiza los servicios básicos que dependen de la operatividad de la maquinaria. “Necesito que me den viabilidad”, declaró, al solicitar públicamente la intervención de las autoridades correspondientes para solucionar la demora.

Erazo también hizo un llamado al gobernador para gestionar una solución inmediata. Aseguró que seguirá insistiendo por las vías formales hasta obtener respuesta institucional efectiva.

“No es justo mientras tengo que comenzar a paralizarme con la maquinaria porque no hay combustible”, insistió el alcalde, subrayando la importancia de resolver el trámite.

Concejalía suma denuncias por falta de diésel

La concejal Ana Caicedo también expresó su preocupación durante una sesión del Concejo Municipal, donde reveló que la ciudadanía ha tenido que asumir gastos ante la falta de diésel.

Uno de los casos ocurrió en una unidad educativa en la lotización Trabajadores Unificados, donde padres de familia realizaron una contribución económica para que la maquinaria municipal pudiera operar. Esta situación generó descontento, ya que el costo del combustible corresponde al gobierno local.

Caicedo afirmó que este tipo de incidentes se repite en varias zonas, y pidió soluciones urgentes para garantizar la continuidad de obras y servicios.

Contexto del proceso contractual

Según la normativa vigente, la adquisición de derivados de petróleo para entidades públicas se realiza bajo régimen especial y con proveedor único. Por ello, el proceso no requiere concurso público ni participación de otros oferentes.

Sin embargo, la validación administrativa del Sercop continúa siendo necesaria para iniciar el abastecimiento. Este paso procesal es el que se mantiene sin respuesta.