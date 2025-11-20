Yaya Touré elogia el rendimiento del ecuatoriano Moisés Caicedo en el Chelsea.

Yaya Touré, exmediocampista del Manchester City, elogió este jueves a Moisés Caicedo, volante del Chelsea. El marfileño destacó el gol del ecuatoriano ante Liverpool, su cobertura de zona y pases precisos, calificándolo como “un jugador brillante”.

El halago se produce en Londres, Inglaterra, donde Caicedo brilla en la Premier League, impulsando el rendimiento del Chelsea tras ganar el Mundial de Clubes en julio de 2025.

Elogios al ‘Niño Moi’

Touré, ídolo del Manchester City con ocho temporadas y múltiples títulos en la Premier League desde 2010, seleccionó a Caicedo entre los jugadores que más le han impresionado esta temporada. “Otro jugador que me ha impresionado mucho es Caicedo. El golazo del Liverpool contra el Chelsea, la zona que cubre, sus movimientos, sus pases… Lo tiene todo”, declaró el marfileño en el video viral. Este reconocimiento llega en un momento clave para el Niño Moi, como se le conoce en Ecuador, quien ha elevado su nivel desde su llegada al Chelsea en 2023.

Caicedo, nacido en Santo Domingo, Ecuador, ha disputado 16 encuentros con el Chelsea en la temporada 2025-2026: 11 en Premier League, cuatro en Champions League y uno en Carabao Cup. En estos partidos, registró cuatro goles y una asistencia, consolidándose como pilar del mediocampo. Su contribución incluye 945 minutos jugados en la Premier League, el máximo en el equipo, según datos de la competición. Estos números reflejan su evolución desde el Brighton, donde debutó en la élite inglesa.

Elogios de Enzo Fernández y conexión sudamericana

Enzo Fernández, compañero argentino de Caicedo en Chelsea, también lo incluyó entre los cinco mejores futbolistas con quienes ha jugado. En una entrevista con Kora Break el 16 de noviembre de 2025, Fernández mencionó a Lionel Messi, Julián Álvarez, Cristian Romero y Cole Palmer como el resto de la lista. “Todos saben la humildad que tiene, trabaja día a día, ayuda siempre”, resaltó el campeón del mundo. Fernández reveló haber contactado a Caicedo en 2023 para convencerlo de unirse al club, fortaleciendo la dupla que ha motorizado al equipo.

Esta sociedad ha sido clave en los logros recientes del Chelsea. En junio y julio de 2025, el equipo dirigido por Enzo Maresca conquistó el Mundial de Clubes en Estados Unidos, derrotando al PSG 3-0 en la final del 13 de julio. Caicedo fue figura destacada, recibiendo el Balón de Bronce como tercer mejor jugador, pese a una amonestación que lo dejó fuera de algunos encuentros. El torneo, con 32 equipos, marcó el debut ampliado del formato FIFA, donde Chelsea sumó seis victorias y una derrota en siete partidos.

Referencias y once ideal de Caicedo

Antes de estos halagos, Caicedo ya había expresado admiración por Touré. En la previa del Mundial de Clubes, el Chelsea realizó una dinámica donde el ecuatoriano armó su once ideal de todos los tiempos en formación 4-3-3. Incluyó a jugadores que vio actuar, como Manuel Neuer en portería; Antonio Valencia (ecuatoriano) en lateral derecho, Sergio Ramos, Thiago Silva y Roberto Carlos en defensa; N’Golo Kanté, Yaya Touré y Zinedine Zidane en mediocampo; y Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar en ataque. Esta selección subraya las influencias en su estilo defensivo y creativo.

El impacto de Caicedo trasciende estadios. Con 57 partidos internacionales y tres goles para Ecuador, representa el talento emergente sudamericano en Europa. Su rol en Chelsea, junto a Fernández, ha posicionado al equipo tercero en la Premier League y en fase de grupos de Champions League hasta noviembre de 2025. Analistas destacan su progresión en pases completados al 84% y tiros a puerta, datos que lo ubican entre los mediocampistas más completos.

Legado en construcción

El Chelsea, bajo Maresca, ha sumado el Mundial de Clubes a su palmarés, sumando 17 goles a favor y cinco en contra en el torneo. Caicedo, con su ética de trabajo, contribuye a un mediocampo equilibrado que prioriza salida limpia y recuperación. Estos elogios de Touré y Fernández no solo validan su presente, sino que proyectan un futuro en la élite, alineado con el crecimiento de la Premier League como escaparate global.