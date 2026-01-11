Yeison Jiménez en Ecuador: Así fue la última visita que hizo el cantante colombiano de música popular

La noticia del trágico fallecimiento de Yeison Jiménez ha causado un impacto profundo no solo en Colombia, sino también en Ecuador, una nación que se convirtió en su segundo hogar durante los últimos años. El artista, que perdió la vida este sábado 10 de enero de 2026, mantuvo una relación estrecha y constante con sus seguidores ecuatorianos, quienes hoy lloran la partida de su ídolo. Según los registros oficiales de su agenda, la última vez que el intérprete de música popular pisó suelo ecuatoriano fue el pasado 24 de noviembre de 2025, apenas unas semanas antes del fatal siniestro en la vereda Romita. Durante esa estancia en la ciudad de Quito, el cantante no solo cumplió con una agenda profesional, sino que también se dedicó a fortalecer el vínculo personal que lo unía con este territorio.

En aquella visita de finales de noviembre, Yeison Jiménez se enfocó en realizar diversas entrevistas para los principales medios de comunicación de la capital ecuatoriana. Además de su labor promocional, el artista aprovechó su tiempo para realizar turismo y generar contenido exclusivo para sus plataformas digitales, mostrando las maravillas arquitectónicas y culturales de Quito. Esta estadía fue especialmente significativa, ya que el cantante compartió con sus fanáticos momentos de su vida cotidiana a través de sus redes sociales, dejando un material audiovisual que hoy cobra un valor sentimental incalculable. Ecuador fue, sin duda, uno de los países que más cerca tuvo al artista en la etapa final de su exitosa carrera musical, consolidando una presencia que se sentía cercana y auténtica.

Un ciclo de éxito de Yeison Jiménez bajo la gira “Mi Promesa”

Este último encuentro en noviembre de 2025 cerró un ciclo de presencia constante de Yeison Jiménez en el país, el cual se había intensificado notablemente entre finales de 2024 y mediados de 2025. Durante este periodo, el artista desarrolló una de las etapas más activas de su trayectoria internacional en territorio ecuatoriano, impulsado por su aclamado tour titulado “Mi Promesa”. Esta serie de eventos incluyó una intensa gira de medios y presentaciones en vivo que permitieron que su música llegara a todos los rincones de la geografía nacional. La huella que dejó en el público ecuatoriano fue profunda, estableciendo un estándar de popularidad que pocos artistas del género habían logrado alcanzar en tiempos recientes.

Uno de los momentos más memorables de este ciclo ocurrió en febrero de 2025, cuando Yeison Jiménez protagonizó un evento de carácter multitudinario en el emblemático Coliseo Rumiñahui de Quito. En aquella ocasión, el artista compartió el escenario con otras grandes figuras del vallenato y la música popular como Hebert Vargas y Nelson Velásquez. Este concierto es recordado como una de las noches más vibrantes del año en la capital, donde miles de voces se unieron para corear los éxitos del caldense. Aquella presentación no solo demostró el poder de convocatoria del cantante, sino que reafirmó que Ecuador era una de las plazas más importantes y fieles para su propuesta musical, siendo uno de los hitos más recordados de su carrera.

De la Costa a la Amazonía: El recorrido del Yeison Jiménez

La relación de Yeison Jiménez con el público ecuatoriano no se limitó únicamente a la capital, sino que se extendió por diversas regiones, incluyendo la Costa y la Amazonía. En junio de 2024, el cantante realizó actividades promocionales y grabó contenido especial en las ciudades de Guayaquil y Santo Domingo. Durante su paso por estas localidades, el artista expresó públicamente su profundo agradecimiento por el recibimiento cálido que siempre encontraba en Ecuador. Sus actividades en estas ciudades permitieron que su imagen se consolidara en sectores donde el género popular tiene un fuerte arraigo, logrando una conexión emocional genuina basada en el cariño mutuo entre el ídolo y su audiencia.

El alcance de su música también llegó a las zonas más remotas del país, como se evidenció en julio de 2025. En ese mes, Yeison Jiménez fue una de las figuras centrales del Festival Cultural de Orellana, evento organizado en el marco de los 27 años de provincialización de esta región amazónica. Llevar su repertorio a la Amazonía ecuatoriana fue un paso fundamental en su estrategia de expansión, permitiéndole conectar con comunidades que rara vez tienen acceso a espectáculos de tal magnitud. Este concierto en el oriente del país fue un testimonio de la versatilidad y el alcance global que había alcanzado su música, demostrando que su talento no conocía fronteras geográficas ni culturales dentro del territorio ecuatoriano.

Consolidación internacional y despedida de un referente

A lo largo de esos meses de intensa actividad, Yeison Jiménez no solo recorrió escenarios, sino que fortaleció una conexión directa con sus seguidores a través de frecuentes apariciones en programas de televisión y radio. Ecuador se convirtió oficialmente en una de las plazas más estratégicas de su despliegue internacional, siendo el lugar donde el artista encontraba un apoyo incondicional en cada proyecto que emprendía. La consolidación de su marca personal en el país vecino fue el resultado de años de trabajo arduo y de una presencia constante que nunca fue esporádica. Por el contrario, sus visitas se volvieron eventos esperados por una masa de fanáticos que lo consideraba parte de su propia cultura popular.

Hoy, al recordar su última visita del 24 de noviembre de 2025, los ecuatorianos sienten el vacío de una despedida que nadie imaginó tan cercana. Yeison Jiménez dejó en Ecuador un legado de profesionalismo y humildad, características que siempre resaltó en cada entrevista concedida en el país. Su partida deja truncos planes de futuros regresos, pero su memoria permanecerá viva en cada una de las canciones que se entonaron en el Coliseo Rumiñahui o en las plazas de Orellana. La historia del artista colombiano en Ecuador es la crónica de un éxito compartido, una unión que se mantuvo firme hasta el último aliento de una vida dedicada por completo a su público y a su arte.