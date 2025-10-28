YouTube incorpora las herramientas de Adobe Premiere para crear shorts virales

YouTube incorporará las herramientas de edición de vídeo de Adobe Premiere para que los creadores de contenido puedan hacer shorts virales que ayuden a aumentar la audiencia.

El nuevo espacio de creación en YouTube dará acceso a efectos, transiciones y ajustes preestablecidos, así como a plantillas con acabados profesionales. Además de permitir la creación de plantillas personalizadas.

El objetivo de Youtube es la viralización

La asociación entre Adobe y YouTube ofrece a los creadores «todo lo que necesitan para producir fácilmente vídeos virales, aumentar su audiencia y seguir las tendencias», informó Adobe en una nota de prensa.

Con ellas, «los creadores podrán crear y compartir contenido increíble en cualquier momento y lugar», como vlogs, vídeos de viajes y contenido entre bastidores.

Este espacio estará disponible directamente desde YouTube tocando el ícono ‘Editar en Adobe Premiere’ en YouTube Shorts. ‘Create for YouTube Shorts’ en Premiere móvil llegará próximamente.

Buscan limitar el tiempo frente al celular

Días atrás, YouTube incorporó a la plataforma de vídeo un temporizador que permitirá gestionar el tiempo de visionado de los shorts, con el fin de ayudar a los usuarios a desconectar del ‘scroll’ infinito.

Los usuarios ahora pueden establecer un tiempo máximo diario para ver los shorts, siendo nuevo ajuste de la aplicación de YouTube que, una vez alcanzado el límite, pausa el ‘scroll’ o la acción de desplazar un vídeo tras otro.

La pausa se acompaña de una notificación que información precisamente de que se ha alcanzado el tiempo establecido. Sin embargo, puede quitarse, como informan desde TechCrunch.

Las visualizaciones de shorts se cuentan por millones

YouTube Shorts, lanzados en 2020 como respuesta a TikTok, han transformado el consumo digital. En 2025, acumulan 70 mil millones de visualizaciones diarias a nivel global, un aumento del 40% desde 2023, según datos de YouTube.

Con 2 mil millones de usuarios mensuales, representan el formato de video más rápido en crecimiento de la plataforma. Supera los 90 mil millones de vistas diarias en picos.

Los internautas prefieren Shorts por su brevedad: videos verticales de hasta 60 segundos, ideales para móviles. El 21,5% de los espectadores son adultos de 25-34 años, aunque capturan a toda la Generación Z. Cabe destacar que el algoritmo prioriza retención: si un usuario ve el video completo, se impulsa su distribución.

En Estados Unidos, el 46% de los usuarios de internet accede mensualmente, impulsando el engagement en feeds dedicados. Este consumo refleja hábitos fragmentados: sesiones rápidas en apps, con Shorts generando el 12,4% del tiempo de visualización en TVs conectadas.