Hace 6 meses
Espectáculos
Cine

La película Zootopia 2 rompe récords y se convierte en la película más taquillera de Hollywood en 2025

La secuela de Disney acelera su éxito y domina la taquilla internacional en tiempo récord.
3 minutos de lectura
Zootopia 2 lidera la taquilla de Hollywood en 2025.
Disney rompe récords con Zootopia 2, la película más taquillera de Hollywood este año. Foto: Studios Disney.
Zootopia 2 lidera la taquilla de Hollywood en 2025.
Disney rompe récords con Zootopia 2, la película más taquillera de Hollywood este año. Foto: Studios Disney.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La cinta Zootopia 2 domina la taquilla mundial y marca un hito histórico en Hollywood en 2025. La secuela animada de Disney alcanzó 1.130 millones de dólares en apenas 20 días, según cifras oficiales de Box Office Mojo, plataforma especializada en el seguimiento de ingresos cinematográficos a escala global.

La nueva entrega superó al remake de acción real de Lilo y Stitch, que acumuló 1.030 millones de dólares, y consolidó su liderazgo como el estreno más exitoso del año dentro de la industria estadounidense.

Zootopia 2 lidera la taquilla global en tiempo récord

El fenómeno cinematográfico aceleró su ascenso el pasado viernes, cuando Zootopia 2 cruzó la barrera de los 1.000 millones de dólares tras solo 17 días en cartelera.

Ese logro la convirtió en la película apta para todo público que más rápido alcanzó esa cifra en la historia reciente.

Con este desempeño, la secuela ya figura como la séptima película animada más taquillera de todos los tiempos, superando a la Zootopia (2016) original y a Moana 2 (2024), ambas producciones de Disney.

Un fenómeno internacional impulsado por Asia

Durante su tercer fin de semana, la cinta sumó 131,1 millones de dólares en 52 territorios, elevando su recaudación internacional hasta los 877 millones de dólares.

Este ritmo la encamina a convertirse en la segunda película animada que supera los 1.000 millones de dólares fuera de Estados Unidos, solo detrás de ‘Intensa-Mente 2’.

Uno de los mercados más destacados es China, donde Zootopia 2 ya recaudó 502 millones de dólares, ubicándose como el segundo mayor estreno de la MPA en ese país, solo por debajo de Vengadores: Endgame (2019).

Zootopia 2 conquista China pese al retroceso de Hollywood

El éxito en China resulta especialmente relevante debido a la baja recepción reciente del cine de Hollywood en ese mercado. Aun así, la historia protagonizada por conejos, zorros y serpientes logró conectar con el público local y mantener una demanda sostenida en salas.

Aunque Zootopia 2 lidera la taquilla de Hollywood en 2025, el mayor estreno global del año corresponde a ‘Ne Zha 2’, producción animada china que alcanzó 1.900 millones de dólares y no forma parte de la Motion Picture Association (MPA).

Disney apuesta fuerte con Avatar para cerrar el año

La atención de la industria ahora se centra en el próximo estreno de Disney: ‘Avatar: Fuego y Ceniza’, tercera entrega de la saga dirigida por James Cameron, programada para el 19 de diciembre.

Las dos películas anteriores superaron los 2.000 millones de dólares, por lo que el estudio proyecta un cierre de año sólido, con impacto mayor en 2026.

Mientras tanto, Zootopia 2 mantiene su avance sostenido en cines y confirma que la animación de alta calidad continúa movilizando audiencias globales y grandes ingresos en taquilla.

